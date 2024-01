Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich erneut für den Erhalt einer Solarmodulproduktion in Deutschland und Europa ausgesprochen. Dann könne man mitreden bei der technischen Entwicklung und «bei den digitalen Systemen, die wir in die Solaranlagen einbauen», sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin beim «Handelsblatt»-Energiegipfel. «Wir sind gut beraten auch aus Resilienzgründen, dass wir jetzt einen Teil des Fertigungswissens in Deutschland und in Europa halten.»

23.01.2024 12:27