Wird das Risiko noch immer unterschätzt?

Nun, in vielen Unternehmen nehmen Mitarbeitende im IT-Security-Bereich häufig noch andere Funktionen wahr - sie kümmern sich zum Beispiel darum, dass alle einen Laptop haben und dieser einwandfrei funktioniert. Damit gehen allerdings viele Ressourcen verloren, die aus meiner Sicht anders eingesetzt werden könnten. Was ich auch feststelle, ist die Tatsache, dass fast kein CTO oder CISO in der Geschäftsleitung repräsentiert ist. Obwohl die Gefahrenlage gestiegen und damit die Reputation des Unternehmens gefährdet ist. Auf was ziele ich vor allem ab, wenn ich jemanden angreifen will? Auf die Reputation, auf den Brand und den Marktwert. Ich will mir die Daten und schlussendlich die immateriellen Güter holen - und kann damit ein Unternehmen vernichten. Beispiele dafür gibt es genügend. Der matchentscheidende Punkt ist doch, dass wir uns bewusst sein müssen, dass die Cybersicherheit kein Kostenfaktor sein darf. Es ist eine Investition in die Zukunft, um den Ruf eines Unternehmens zu schützen und langfristig den Wert eines Unternehmens weiterzuentwickeln. Da braucht es diese Expertise und Verantwortung auch in der Geschäftsleitung.