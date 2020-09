Halle Berry: "Ich hatte wahnsinnig Angst davor, Regie zu übernehmen"

Ihr Debüt als Regisseurin ist für Hollywood-Star Halle Berry nervenaufreibend gewesen. Die Arbeit an ihrem Film "Bruised" habe ihr mehrere schlaflose Nächte besorgt, sagte die 54-Jährige am Freitagabend (Ortszeit) während eines interaktiven Events beim 45. Toronto International Film Festival (TIFF). Berrys Drama "Bruised" wird am Samstag beim kanadischen Filmfest Weltpremiere feiern.