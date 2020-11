Die Zinsen werden noch lange im Keller bleiben. Statt Obligationen zu kaufen, können Sie Ihr Erspartes gleich unters Kopfkissen legen. Anders bei Aktien: Sie sind Miteigentümer an einer Firma und können bei steigenden Umsätzen und Gewinnen gross profitieren. Aber im schlechtesten Fall auch viel verlieren. Damit es nicht so weit kommt, müssen Sie einige Grundregeln beachten.

1. Legen Sie nicht alle Eier in den gleichen Korb

Für eine vernünftige, breite Diversifikation sind laut Erwin W. Heri, Professor für Finanzmarkttheorie an der Universität Basel, mehr als 15 Titel nötig. Sie müssen Ihr Risiko streuen. Verteilen Sie Ihre Mittel auf mehrere Unternehmen in verschiedenen Branchen. Mehr noch: weil sich einzelne Märkte unterschiedlich entwickeln können, müssen Sie Ihre Aktienpositionen international streuen. Und vermeiden Sie hektischen Aktionismus. Auch Profis finden nur mit sehr viel Aufwand den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt. Legen Sie Ihr Geld deshalb gestaffelt an.

2. Hin und Her macht Taschen leer Für Heri ist der Kern des Erfolgs die Disziplin. Sie müssen anhand Ihres Alters, Ihrer Verpflichtungen und Ihres Einkommens eine Strategie definieren – und diese auf Teufel komm raus durchziehen. Wenn Sie auf einen langfristigen Aufbau Ihres Vermögens zielen, dann sollten Sie auf die Strategie «kaufen und halten» setzen. Je länger der Anlagehorizont, desto geringer wirken sich die Schwankungen auf den Anlageerfolg aus. Gemäss einer Langzeitstudie der Bank Pictet beträgt die durchschnittliche jährliche Aktienrendite seit 1926 stolze 7,6 Prozent.

Sie können je nach persönlicher Situation einen Teil Ihrer Ersparnisse aber auch als «Spielgeld» für risikoreichere Anlagen einsetzen. Es locken höhere Gewinnen – doch müssen Sie als Trader auch Verluste wegstecken können – und zwar finanziell wie auch mental. Im Notfall müssen Sie auf dieses Geld verzichten können. Und Sie sollten trotz des Börsentauchers fürs Einschlafen keine Tablette benötigen.

3. Keine eierlegende Wollmilchsau

Wenn Sie möglichst auf Nummer sicher gehen möchten, kaufen Sie am besten grosse, beständige Schweizer Firmen wie Nestlé, Novartis, Swisscom, Zurich Insurance, Swiss Re oder Roche – ergänzt von internationalen Schwergewichten wie Apple, Google oder Microsoft. Dazu einige Titel von kleineren und mittleren Schweizer Firmen. Diese machen zwar keine Wahnsinnssprünge nach oben – aber Sie müssen auch nicht mit grossen Tauchern rechnen, die wehtun.

Mit etwas mehr Risiko ergänzen Sie Ihr Portfolio mit Aktien von Firmen aus anderen Ländern, zum Beispiel aus dem asiatischen Raum oder aus Schwellenländern. Lesen Sie den Wirtschaftsteil Ihrer Tageszeitung und verfolgen Sie am besten cash.ch, das meistbesuchte Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz. Grob gesagt können Sie anhand von drei Kriterien feststellen, ob eine Firma solide unterwegs ist: Wie wird sie im Vergleich zu den Konkurrenten der Branche bewertet? Wie entwickelt sich das Wachstum? Und wie viel Dividende zahlt das Unternehmen aus? Verfolgen Sie den Kursverlauf der Aktie über die letzten Monate. Lesen Sie, was Analysten sagen. Und versuchen Sie, nicht der Herde hinterher zu rennen. Wenn alle die Aktie eines Autobauers kaufen, der auf breiter Basis Elektroautos herstellt, dann schlagen Sie nicht auch noch gross zu. Überlegen Sie sich, wo künftig die Post abgeht: Zum Beispiel bei Firmen, die führend in der Batterieherstellung und künftig interessant für andere Autohersteller sind.