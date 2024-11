Der Spezialglas-Hersteller Corning hat nach EU-Vorwürfen zu möglicher Wettbewerbsverzerrung Zugeständnisse angeboten. So will das US-Unternehmen laut EU-Kommission alle Exklusiv-Klauseln in bestehenden Vereinbarungen etwa mit Handyherstellern streichen und auch künftig keine solchen Klauseln verwenden. Die Brüsseler Behörde hatte Anfang November Bedenken öffentlich gemacht, wonach Corning den Wettbewerb durch solche Klauseln verfälscht haben könnte.