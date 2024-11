Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz der jüngsten Hurrikan-Schäden mit mehr Gewinn in diesem Jahr. Der Überschuss dürfte statt mindestens 2,1 Milliarden nun rund 2,3 Milliarden betragen, teilte der Dax-Konzern am Montag in Hannover mit. Für das kommende Jahr setzen sich der scheidende Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz und sein Nachfolger Clemens Jungsthöfel rund 2,4 Milliarden Euro zum Ziel. Im dritten Quartal verdiente der Rückversicherer deutlich mehr als von Analysten erwartet.