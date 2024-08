«Was mich an Tim beeindruckt, ist seine tief sitzende Überzeugung, für Familien der Mittelschicht zu kämpfen», teilte Harris über Instagram mit. Sie ging tiefer auf Walz' familiären Hintergrund ein und pries dessen politische Erfolge an. «Wir werden ein grossartiges Team sein», schrieb sie weiter. «Wir werden diese Wahl gewinnen.» Bei X fügte Harris hinzu: «Lasst uns jetzt mit der Arbeit loslegen.» Sie verband die Ankündigung mit einem Spendenaufruf an ihre Unterstützer.