Die Änderung des Ausblicks spiegele die potenziellen Auswirkungen auf Bayers Kreditwürdigkeit wider, die sich aus einer Häufung negativer Ereignisse in der zweiten Jahreshälfte 2023 ergeben könnten, teilte die Agentur am Freitag mit. Dies betreffe die jüngsten Urteile über erhebliche Straf- und Schadenersatzzahlungen in mehreren Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Bayer-Herbizid Round-Up. Zudem gehe es um den jüngsten Abbruch einer wichtigen Medikamentenstudie in Kombination mit einer deutlichen Abwärtskorrektur der Gewinn-Prognose (Ebitda) und vor allem der Prognose für den freien Cashflow im Sommer 2023.