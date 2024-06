Benko stehe unter Verdacht, einen Sportwagen, teure Waffen und andere Vermögenswerte verborgen oder beiseitegeschafft und dadurch die Befriedigung von Gläubigern verhindert zu haben, hiess es in der Mitteilung. Dieses Delikt heisst im österreichischen Strafrecht «betrügerische Krida» und entspricht in etwa dem Bankrott in Deutschland.