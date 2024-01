Negative Währungsentwicklungen drückten die 9-Monatsperformance um rund 8,5 Prozent nach unten. Die Hauptinvestitionswährungen US Dollar, chinesischer Yuan und Euro schwächten sich in diesem Zeitraum gegenüber dem Schweizer Franken allesamt klar ab. Zusätzlich zu den Währungsverlusten berücksichtigt das 9-Monatsergebnis Wertberichtigungen auf Beteiligungen an privaten Unternehmen im Betrag von 49 Millionen Franken.