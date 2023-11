Die Investition sei mittels Teilnahme an einer Kapitalerhöhung und weiteren Käufen am Markt auf Grundlage einer positiven Phase-3-Studie erfolgt. Diese untersuchte die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments Elahere bei Patientinnen mit einer bestimmten Form von Eierstockkrebs. AbbVie übernimmt nun ImmunoGen für insgesamt 10,1 Milliarden Dollar in bar, wobei der Übernahmepreis einem Aufschlag von rund 95 Prozent zum Tagesschlusskurs vom Mittwoch entspreche, so HBM Healthcare.