Zudem hätten auch die börsenkotierten Beteiligungen positiv zum Ergebnis beigetragen, während Wertberichtigungen bei privaten Firmen die Performance in der Summe kaum belasteten, so die Mitteilung. Per Ende März stieg der innere Wert je HBM-Aktie (NAV) im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent auf 248,10 Franken an. Im Schlussquartal alleine legte diese Kennzahl um 10 Prozent zu.