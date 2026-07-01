Für das Ende Juni abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 wird ein Gewinn von rund 238 Millionen Franken erwartet, wie die Gesellschaft am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Im Vorjahr hatte die auf den Gesundheitssektor fokussierte HBM noch einen Verlust von 140 Millionen ausgewiesen, was vor allem an Währungseffekten lag.