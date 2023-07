Am Mittwoch verabschiedete der Bundesrat das Mandat für einen Krisenstab mit dem Namen "Datenabfluss". Dieser soll die Arbeiten nach dem Hackerangriff koordinieren. "Es muss sichergestellt sein, dass dieser Datenabfluss nicht weitergeht und dass so etwas in Zukunft nicht mehr möglich ist", sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Mittwoch. Den Abfluss der Daten bezeichnete sie als "beunruhigend".