Konkret werden sämtliche Aktiven und Passiven der Helvetia Asset Management den Angaben zufolge rückwirkend auf das Datum der Grossfusion von Anfang Dezember hin auf die Baloise Asset Management AG übertragen. Und Helvetia Asset Management werde im Handelsregister gelöscht.
Anpassungen gibt es auch in den Fondsleitungen. So werde die Funktion der Helvetia Asset Management als Fondsleitung für den an der Schweizer Börse gehandelten Helvetia (CH) Swiss Property Fund an die Baloise Asset Management übertragen. Depotbank bleibe die Zürcher Kantonalbank, hiess es weiter.
mk/to
(AWP)