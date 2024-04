Der Konsumgüterkonzern Henkel will weitere Unternehmen kaufen. «Wir sind zwar Weltmarktführer im Klebstoffbereich, aber auch dort gibt es noch viele Möglichkeiten», sagte Firmenchef Carsten Knobel der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Es gehe dabei vor allem um technologieorientierte Unternehmen. «Mit dem Klebstoffgeschäft sind wir heute schon in allen Regionen vertreten. Manchmal ist es schneller, eine schon vorhandene Technologie zu kaufen, als sie selbst zu entwickeln», so der Manager weiter.