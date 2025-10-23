Der Radar-Spezialist Hensoldt hat seine Erwartungen an das laufende Jahr konkretisiert. Der Umsatz dürfte bei 2,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher hatte das Unternehmen eine Spanne von 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro genannt. Bei der bereinigten Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird Hensoldt hingegen optimistischer. Diese soll nun bei 18 Prozent oder höher liegen. Zuvor waren 18 Prozent angepeilt worden.