Herzchirurg Carrel verlässt Inselspital und geht zu Hirslanden

Wie die Hirslanden-Gruppe am Freitag mitteilte, will sie künftig noch stärker auf die Aus- und Weiterbildung von angehenden Fachärzten in der Herzchirurgie setzen. Carrel soll bei der Klinikgruppe einen Weiterbildungsverbund für solche Ärzte aufbauen.

Am Berner Inselspital war Carrel während 25 Jahren tätig und hat laut einer Mitteilung der Berner Insel-Spitalgruppe die Herzchirurgie am Inselspital "mit herausragenden chirurgischen und wissenschaftlichen Leistungen und sozialem Engagement sowie in der Ausbildung von Nachwuchskräften geprägt".

Der Autor von über 700 wissenschaftlichen Publikationen operierte im Herbst 2008 den damaligen Bundesrat Hans-Rudolf Merz nach dessen Herz-Kreislauf-Stillstand. Carrel legte Merz unter anderem fünf Bypässe. Der 60-Jährige hat nach Angaben des Inselspitals mehr als 12'000 chirurgische Eingriffe als Operateur oder in Lehrassistenz durchgeführt.

Mit dem 2019 gebildeten Medizinbereich Herz/Gefäss sei am Inselspital die Fortsetzung und Weiterentwicklung der hochstehenden universitären Spitzenmedizin im Bereich der Herz- und Gefässchirurgie sichergestellt, schreibt die Berner Insel-Gruppe.

Bereits Ende Juni dieses Jahres endet eine Kooperation in der Herzchirurgie zwischen Insel-Gruppe und Hirslanden-Gruppe. Die beiden Spitalgruppen betreiben derzeit in Aarau und Bern gemeinsame Zentren für kardiochirurgische Eingriffe.

Carrel arbeitet deshalb bereits heute teilweise für die Hirslanden-Gruppe: An der Hirslanden-Klinik Aarau leitet er zusammen mit Lars Englberger die Herzchirurgie.

Nachdem sich der fachliche Austausch unter den Herzchirurgen fest etabliert habe, erachteten die beiden Parteien die Fortführung dieser institutionellen Zusammenarbeit mit einem standortübergreifenden Betriebsmodell nicht mehr als notwendig: Das heisst es in den Mitteilungen beider Spitalgruppen.

Laut der Hirslanden-Gruppe wird Carrel für seine Aufgaben bei laufenden Forschungsprojekten an der Universität Bern weiterhin zur Verfügung stehen. Als Partnerarzt werde er an der Hirslanden-Klinik Aarau weiterhin operative Eingriffe in Zusammenarbeit mit dem lokalen Team durchführen.

Neu werde Carrel auch in Zürich tätig sein und für ausgewählte Eingriffe an allen Hirslanden-Kliniken mit Herzchirurgie.

Mitte 2019 gab der Kanton Aargau bekannt, das öffentliche Kantonsspital Aarau und die private Hirslanden-Klinik Aarau arbeiteten bei der Herzchirurgie weiterhin eng zusammen.

Die Hirslanden-Gruppe umfasst 17 Kliniken in zehn Kantonen. Rund 2500 Belegärzte arbeiten für sie; die Gruppe zählt mehr als 10'000 Angestellte. Zur Berner Insel-Spitalgruppe gehören ausser das Universitätsspital Insel auch das Berner Tiefenauspital und mehrere Landspitäler. Auch für diese Institution arbeiten über 10'000 Menschen.

