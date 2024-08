Die Film-, TV- und Sportrechtegruppe Highlight Communications hat im ersten Semester weniger Umsatz erzielt, aber auch weniger Verlust gemacht. Der Umsatz sank um 1,8 Prozent auf 182,9 Millionen Franken, wie die Gruppe am Dienstag bekannt gab, an der die an der Schweizer Börse kotierte Highlight Event & Entertainment (HLEE) die Mehrheit hält.