Angesichts der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest können betroffene Betriebe in Deutschland finanzielle Unterstützung erhalten. Die Landwirtschaftliche Rentenbank habe dazu ein Liquiditätshilfe-Programm gestartet, sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) nach Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern in Oberhof in Thüringen. Der Bund bürge dafür.