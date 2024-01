Europa-Geschäft stark

Am stärksten fiel die Steigerung in der Region Asien/Pazifik aus, wo das Geschäft in Lokalwährungen um 13,8 Prozent zulegte. In Franken gerechnet blieb davon gerade mal ein Plus von 3,7 Prozent auf 791 Millionen Umsatz. China habe sich nur langsam von den Corona-Lockdowns erholt, die übrigen Länder der Region hätten solide Wachstumsraten erzielt, schrieb Hilti weiter.