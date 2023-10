Am Montagvormittag sprachen die US-Politiker bereits mit Chinas Chef-Diplomat Wang Yi. «Ich hoffe, dass dieser Besuch hilft, damit die USA China in einem passenderen und objektiveren Licht sehen», sagte Wang Yi, wie im chinesischen Fernsehsender Phoenix TV zu sehen war. Der Berichte zeigte auch einen Ausschnitt von Schumers Äusserungen: «Amerika will Stabilität und Fairness, die Vereinigten Staaten wollen sich nicht entkoppeln», sagte er. China müsse aber auch gleiche Wettbewerbsbedingungen für US-amerikanische Firmen und Arbeiter schaffen, so Schumer.