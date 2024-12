Der Verkauf des operativen Geschäfts des Innerschweizer Milchverarbeiters Hochdorf ist unter Dach. Die bisherige Muttergesellschaft HOCN AG habe den Verkauf der Tochtergesellschaft Hochdorf Swiss Nutrition (HSN) an die schweizerisch-britische AS Equity Partners vollzogen, teilte sie am Dienstag mit.