Deutliche Reduktion der Schäden

Werden Dämme und Deiche an Küsten richtig gewählt und gebaut, dann könnten sie in dicht besiedelten Gebieten die Flutschäden um 60 bis 90 Prozent reduzieren, so die Studie. In weniger dicht besiedelten Gebieten seien indes naturnahe Lösungen wie die Wiederherstellung von Barriereinseln oder die Uferbepflanzung sehr effektiv.