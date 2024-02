Die Aktie der Deutschen Börse zählte nicht nur in den vergangenen Monaten zu den Gewinnern bei den deutschen Standardwerten. Seit Weimers Amtsantritt Anfang 2018 stieg der Börsenwert des Unternehmens um etwas mehr als 90 Prozent auf rund 35 Milliarden Euro. Damit zählt die Deutsche Börse in diesem Zeitraum zu den zehn besten der 40 Dax-Werte. Nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen am Mittwochabend legte die Aktie im nachbörslichen Handel bei Tradegate leicht zu.