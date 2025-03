Amrize hatte am Dienstagmorgen an einem Investorentag bestätigt, dass die US-Kotierung bis Ende des ersten Semesters erfolgen soll. Gleichzeitig gab Amrize das neue Management-Team um CEO Jan Jenisch bekannt. Holcim hatte vor einem Jahr angekündigt, das Nordamerika-Geschäft abzutrennen und als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA zu kotieren.