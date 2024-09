Die Leitung der Personalabteilung übernimmt per 1. Oktober Carmen Diaz, die bislang CEO von Holcim in Spanien war und seit 2002 im Unternehmen tätig ist. Diaz tritt laut den Angaben die Nachfolge von Feliciano González Muñoz an. Er werde noch für einen reibungslosen Übergang sorgen, bevor er Ende des Jahres in den Ruhestand trete, so die Mitteilung.