Das Geschäft in Uganda (Hima Cement) werde an die Sarrai Group für einen Unternehmenswert von 120 Millionen US-Dollar veräussert, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zudem werde eine Beteiligung in Höhe von 65 Prozent an der Mbeya Cement Company in Tansania an die Amsons Group für eine nicht genannte Summe verkauft.