Bei den Individualreisen während der Wintersaison in die Top 5 zurückgekehrt ist auch Australien. «Das Land hat als Reisedestination in den letzten Jahren gelitten und die Buchungen für Ferien in Down Under sind nach der Pandemie zu Beginn nur zögerlich eingetroffen», wird Nicole Pfammatter, CEO von Hotelplan Suisse, in der Meldung zitiert. Die nun wieder steigenden Buchungszahlen seien deshalb sehr erfreulich.