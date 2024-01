Auch die Nachfrage nach Geschäftsreisen sei weiter gestiegen und nähere sich nach einer langsameren Erholung wieder dem Niveau von 2019, schrieb die Migros-Tochter. Die beiden Geschäftsreiseanbieter BTA First Travel und Finass Reisen hätten zahlreiche Neukunden gewonnen. Der Umsatz erhöhte sich bei BTA First Travel um 37 Prozent auf 10,3 Millionen. Bei Finass gab es ein Plus um ein Fünftel auf 6,7 Millionen Franken.