Das in London ansässige Institut verbuchte in den ersten drei Monaten des Jahres wie erwartet Kreditverluste von 900 Millionen Dollar. Weitere 500 Millionen Dollar könnten noch hinzukommen, falls höhere Zölle zu einer Verlangsamung des globalen Wachstums führen sollten. Die Bank will weiter ihre jährlichen Kosten bis Ende 2026 um 1,5 Milliarden Dollar senken und kündigte ein drei Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm an.