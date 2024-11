Die anhaltende Konsumflaute insbesondere in China belastet den Modekonzern Hugo Boss. Bereinigt um Wechselkursschwankungen stieg der Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um ein Prozent auf knapp 1,03 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Metzingen mitteilte.