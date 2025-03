In Sanaa herrschte am Tag nach den Angriffen angespannte Ruhe. «Wir haben schreckliche Momente erlebt», sagte ein Anwohner über die vergangene Nacht. In seinem Haus seien mehrere Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Ein weiterer sagte, die Miliz wolle das Land «in den Krieg und in die Zerstörung» ziehen durch die Angriffe auf internationale Schifffahrt. «Jemen ist kein Land, das sich weitere Konflikte leisten kann.»