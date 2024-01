Im vergangenen Jahr kam Hyundai auf 4,22 Millionen verkaufte Autos. Das entsprach einem Anstieg um 6,9 Prozent. Zwar hätten sich steigenden Zinsen und die weltweite Inflation negativ auf die Markterwartungen in der Autoindustrie ausgewirkt, hiess es in einer Firmenmitteilung. Trotzdem habe das Unternehmen «einen deutlichen Anstieg auf den weltweiten Märkten registriert, besonders in (Süd)-Korea, Nordamerika, Europa und Indien».