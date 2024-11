Vor dem Treffen zwischen iranischen und europäischen Diplomaten in Genf hat Teheran seine Pläne zum Ausbau seiner Atomanlagen detailliert offengelegt. Der Iran informierte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, dass es mehrere Tausend zusätzliche Zentrifugen zur Uran-Anreicherung einbauen, und zudem Tausende bereits installierte Zentrifugen in Betrieb nehmen will. Das teilte die IAEA in Wien mit.