Zahlungsausfall nicht ausgeschlossen

Die Mitteilung von Idorsia selbst liest sich kaum viel besser. Die Gruppe habe festgestellt, dass die derzeit verfügbaren Finanzmittel nicht ausreichen, um ihre Geschäftstätigkeit zu finanzieren und die Wandelanleihe in Höhe von 200 Millionen Franken bei Fälligkeit am 17. Juli 2024 zurückzuzahlen, schreibt Idorsia in der Mitteilung. Daher strebe man nun eine Änderung der Bedingungen der Anleihe 2024 an, um mehr Flexibilität für die Rückzahlung zu erhalten, bestätigt das Biotechunternehmen frühere Aussagen.