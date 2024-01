Aus dem angeschlagenen Biotechunternehmen Idorsia soll über kurz oder lang ein Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung werden. Wie die ersten Schritte in diese Richtung aussehen sollen, will CEO und Gründer Jean-Paul Clozel heute Abend an der diesjährigen JPMorgan Healthcare-Branchenkonferenz erklären, heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch.

10.01.2024 10:02