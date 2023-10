Die Internationale Energie-Agentur (IEA) befürchtet steigende Gaspreise bei einem aussergewöhnlich kalten Winter. Während die Gaspreise in den ersten drei Quartalen gesunken seien, blieben Unsicherheiten und Risiken für den Winter bestehen, teilte die IEA am Dienstag in Paris mit. Starke Nachfragerückgänge in Europa und Teilen Asiens hätten die Spannungen zwar verringert, aber das Angebot bleibe knapp. Der Anstieg des Angebots an Flüssiggas reiche nicht aus, um den starken Rückgang der Pipelinegas-Lieferungen aus Russland nach Europa auszugleichen.

10.10.2023 18:29