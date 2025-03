Das jüngst beschlossene milliardenschwere Fiskalpaket gilt als wichtiges Signal an die Finanzmärkte, dass Deutschland viel Geld in die Hand nimmt, um sich im Hinblick auf Verteidigung und Infrastruktur für die Zukunft zu rüsten. Die Aussicht auf diese massiven Investitionen hat die Konjunkturerwartungen der Anleger befeuert. Zudem lässt die vom Finanzdienstleister S&P Global erhobene Unternehmensumfrage darauf schliessen, dass sich die Wirtschaft nach zwei Rezessionsjahren gefangen hat und im März den dritten Monat in Folge gewachsen sein dürfte.