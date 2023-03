"Die Turbulenzen bei einigen internationalen Banken haben keine Auswirkung auf die Kreditvergabe in Deutschland", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Unternehmen gewöhnen sich auch nach und nach an das neue Zinsumfeld", fügte er hinzu. Da die Europäische Zentralbank (EZB) die hohe Inflation mit steigenden Leitzinsen bekämpft, sind die Kreditkosten in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen.