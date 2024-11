In Italien betrage die Lücke 120 Milliarden, in Spanien über 80 Milliarden Euro. Von den europäischen Nato-Staaten gaben nur Polen und Grossbritannien seit 1990 jährlich mehr als 2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Nach Donald Trumps Wahlsieg in den USA müssten die europäischen Staaten ihre Anstrengungen deutlich erhöhen, sagt Dorn.