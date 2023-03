Das Kieler Institut hob zwar die Wachstumsprognose für 2023 an, allerdings nur von 0,3 auf 0,5 Prozent. Zum Vergleich: Die Bundesregierung geht bislang nur von 0,2 Prozent aus. Für 2024 wurde die Vorhersage ebenfalls heraufgesetzt - von den im Winter erwarteten 1,3 auf nunmehr 1,4 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft müht sich aus der Energiekrise", fasste das IfW die Lage in seiner am Mittwoch veröffentlichten Frühjahrsprognose zusammen. Tiefe Produktionsrückgänge könnten zwar vermieden werden. "Allerdings haben die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine die Erholung von der Pandemie abgewürgt und das Niveau des Bruttoinlandsprodukts merklich gedrückt."