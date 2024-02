In der Debatte um die Zukunft von Deutschlands grösstem Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel hat die IG Metall ihre Kritik an Konzernchef Miguel López erneuert. Unter der Überschrift «Wir sagen Stopp» veröffentlichte die Gewerkschaft am Mittwoch ein Flugblatt, in dem López aufgefordert wird, ein Gesamtkonzept für die Stahlsparte vorzulegen. «Wir haben Fragen, die Belegschaft hat Fragen, und wir wollen endlich wissen, was López plant», wird der Betriebsratsvorsitzende am Standort Duisburg Hamborn/Beeckerwerth, Ali Güzel, zitiert.

21.02.2024 17:42