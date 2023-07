Die niederländische und an der SIX kotierte IGEA Pharma hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022 wie bereits früher angekündigt einen hohen Verlust geschrieben. Gemäss den definitiven Zahlen, die am Montag veröffentlicht wurden, lag das Minus bei 11,8 Millionen Euro (VJ -1,3 Mio), entsprechend einem Verlust pro Aktie von 0,0347 Euro.

31.07.2023 07:25