Die Krise im Wohnungsbau in der Schweiz und vor allem Deutschland geht an Implenia praktisch spurlos vorbei. Der grösste Baukonzern der Schweiz hält an allen seinen kurz-, mittel- und langfristigen Zielen fest, wie Firmenlenker André Wyss im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP sagt. Diee Aktionäre will Implenia mit mehr Dividende beglücken.

27.11.2023 11:50