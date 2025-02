Unter dem Strich erzielte der grösste Baukonzern der Schweiz im Jahr 2024 noch einen Reingewinn von 93,4 Millionen Franken, wie Implenia am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Ein Jahr zuvor hatten positive Steuereffekte den Reingewinn auf 141,8 Millionen Franken hochgetrieben, was das beste Ergebnis in der Firmengeschichte gewesen war.