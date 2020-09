Indien wift China weitere Provokationen an umstrittener Grenze vor

Inmitten neuer Spannungen mit China wirft Indien seinem Nachbarn neue Provokationen an der umstrittenen Grenze vor. Selbst während Deeskalations-Gesprächen der beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Welt habe China versucht, den Status quo an der Grenze im Himalaya zu ändern, hiess es am Dienstag aus dem indischen Aussenministerium. Indien habe das verhindern können. Bereits am Montag hatten sich Neu Delhi und Peking gegenseitig vorgeworfen, mit Truppenbewegungen an der Grenze provoziert zu haben.