Die Verkäufe in den Monaten Juli bis September stiegen im Jahresvergleich um 18,2 Prozent auf 170,0 Millionen US-Dollar. Da das Unternehmen in Dollar bilanziert, machten sich Währungseffekte weniger deutlich bemerkbar, als bei vergleichbaren Unternehmen. Zu konstanten Währungen hätte das Plus etwas geringer bei 17,0 Prozent gelegen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.