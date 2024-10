So übernimmt das Unternehmen mit Hauptsitz in New York den Service und den Unterhalt für den Helium-Leck-Detektor «CHLD Pernicka 700H», wie Inficon am Freitag mitteilte. Dieser Detektor wird von Inficon mittlerweile nicht mehr produziert, über die Zusammenarbeit mit Oneida soll so aber dessen Funktionstüchtigkeit auch in Zukunft erhalten bleiben.