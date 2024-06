Erstmals seit Mitte vergangenen Jahres ist in Argentinien die Inflationsrate leicht gesunken - auf 276,4 Prozent. Im Mai legten die Preise in dem von einer schweren Wirtschaftskrise betroffenen südamerikanischen Land zum Vormonat um 4,2 Prozent zu, wie die nationale Statistikbehörde Indec am Donnerstag in Buenos Aires mitteilte. Das war die niedrigste monatliche Inflationsrate seit fast zweieinhalb Jahren. Vor allem die Kosten für Telekommunikation, Bildung sowie Alkohol und Tabak zogen an.